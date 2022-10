Alertă și panică în Coreea de Sud. O rachetă balistică a explodat lângă o bază aeriană – VIDEO O lansare eșuata a unei rachete balistice a provocat panica intr-un oraș din Coreea de Sud, dupa ce racheta s-a prabușit la sol și a provocat un incendiu de proporții, au anunțat miercuri autoritațile. Armata sud-coreeana a lansat marți noapte o racheta balistica cu raza scurta de acțiune Hyunmoo-2, care a funcționat defectuos și s-a […] The post Alerta și panica in Coreea de Sud. O racheta balistica a explodat langa o baza aeriana - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Armata din Coreea de Sud și-a cerut scuze dupa ce o lansare eșuata a unei rachete balistice in timpul unui exercițiu comun cu Statele Unite a starnit panica printre locuitorii din orașul de coasta Gangneung.

