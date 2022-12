Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea pentru 30 de zile a baronului Niculae Badalau a șocat intreg județul Giurgiu, iar majoritatea primarilor au intrat in fibrilații, dar, in același timp, sunt disperați sa-și rezolve cat mai repede o alta problema urgenta aparuta de curand. La ora actuala nu este primar din județul Giurgiu care…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a declarat, luni, ca partidele din coalitia de guvernare s-au opus solicitarii de convocare a Birourilor permanente reunite pentru revocarea lui Niculae Badalau de la Curtea de Conturi, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau a fost retinut, duminica seara, de DNA, dupa ce a fost intr-un dosar de dare de mita si trafic de influenta. Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține ca țara „e plina de badalai”, el fiind sceptic in privința actului de justiție din acest caz. Fii la curent…

- Cel mai greu dosar al lui Liviu Dragnea a intrat, in sfarșit, in linie dreapta, dupa ani și ani in care presa a dezvaluit schema infracționala pe care fostul deținut de drept comun de la Penitenciarul Rahova a creionat-o și coordonat-o in toți anii in care a diriguit Teleormanul. Potrivit declarațiilor…

- Impresara Anamaria Prodan a anunțat, recent, ca a intrat in politica, insa nu a precizat in ce județ sau oraș va activa și cine a consiliat-o. La jumatatea lunii trecute, Anamaria Prodan a anunțat printr-un mesaj postat pe Instagram ca s-a inscris in partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea ar putea scapa de inchisoare pe motiv de prescripție a faptelor, dupa ce dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie importata privind prescripția speciala, in urma deciziei Curții Constituționale conform careia prevederile articolului 155 din Codul Penal privind…

- DNA l-a trimis in judecata luni pe Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in dosarul Tel Drum. Dragnea e acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz in serviciu și alte infracțiuni. Alaturi de Dragnea au mai fost trimiși in judecata alți funcționari din Teleorman, precum și firma…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, incearca disperat sa-i țina sub control pe primarii din județul Giurgiu printr-un joc murdar regizat sub umbrela Curții de Conturi a Romaniei. Badalau, de la furat saci cu grau, la butoanele Curții de Conturi a Romaniei Ca urmare a trocului politic, baronul PSD…