Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod portocaliu de canicula in Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile trec de 40 de grade Celsius. Codul portocaliu de canicula intra in vigoare la ora 10.00. Valul de caldura va fi resimțit in in Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei