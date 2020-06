ALERTĂ! Sărim iar peste borna de 300 de infectați Pana astazi, 24 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.826 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.391 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.555 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 23.06.2020 (10:00) – 24.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (12 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Buzau, Calarași, Constanța, Dambovița, Dolj, Ilfov, Sibiu, Suceava și Vrancea. Dintre acestea, 1 decese… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1.555 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 23.06.2020 (10:00) – 24.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (12 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Buzau, Calarași, Constanța,…

- BULETIN DE PRESA 21 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.512 persoane…

- In ultimele 24 de ore, doar doua cazuri de imbolnavire cu CoVid-19 au fost inregistrate in Bistrița-Nasaud, unul fiind angajat al companiei Leoni, iar trei persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, doua au intrat in carantina, iar 111 au ieșit din izolare la domiciliu. La nivel…

- 213 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, la fel ca in urma cu o zi, din 8.709 de teste prelucrate. Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 18.283. Numarul noilor imbolnaviri se menține ridicat de doua zile, dupa o saptamana de la incheierea starii de urgența…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.052 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 102 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana astazi, 14 aprilie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Printr-un ordin al ministrului Sanatatii au fost desemnate opt persoane care vor coordona gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale Romaniei. Acestii coodonatori sunt si cei care centralizeaza, zilnic, cazurile pacienților confirmați și decesele.Libertatea ți-i prezinta pe oamenii…