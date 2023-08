Alertă! Rușii atacă la doar 60 de kilometri de România. Navele occidentale au fost vizate Trupele rusești au lansat un atac nocturn, extrem de puternic, in portul Ismail, aflat la doar 62 de kilometri de portul Galați, din Romania. Din primele informații, care s-au scurs in presa din Rusia, a fost lovit depozitul de petrol din port, dar și mai multe vase care se aflau in port. Rușii au atacat cu drone și rachete, dar deocamdata nu este cunoscut bilanțul pagubelor. Rusia a avertizat Occidentul ca Marea Neagra a devenit ”zona de navigație periculoasa” și au spus ca orice nava care va trece prin aceasta zona va fi considerata una care transporta echipament militar. In ultimele zile, mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești au lansat un atac nocturn, extrem de puternic, in portul Ismail, aflat la doar 62 de kilometri de portul Galați, din Romania.Din primele informații, care s-au scurs in presa din Rusia, a fost lovit depozitul de petrol din port, dar și mai multe vase care se aflau in port. Rușii au…

- Conform afirmațiilor Armatei ruse, aceasta a anunțat ca a respins in timpul nopții un atac cu trei drone marine ucrainene indreptat impotriva a doua nave de patrulare din Marea Neagra. Totodata, un propagandist rus, ce deține un canal influent pe Telegram, susține ca dronele marine folosite in aceste…

- Europarlamentarii PNL, Dan Motreanu si Daniel Buda, au solicitat Comisiei Europene sprijin financiar suplimentar pentru fermierii romani, in contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene Reni si Ismail si a faptului ca Rusia a stopat acordul international privind transportul granelor din Ucraina…

- Explozie puternica langa granița Romaniei. Rușii au bombardat din nou regiunea Odessa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.Potrivit primelor informații, au fost atacate tancuri cu petrol, depozite cu arme și echipamente NATO.In…

- Rusia și Ucraina se acuza reciproc de faptul ca ar pregati un atac asupra centralei nucleare Zaporojie. In timp ce Kievul sustine ca reactoarele vor fi detonate, Moscova anunta ca urmeaza lovituri cu drone kamikaze. In cazul unei potentiale explozii, Romania s-ar numara printre tarile direct afectate.

- Ministrul Apararii de la Kiev spune ca aliații occidentali obțin cu prilejul razboiului contra Rusiei informații de neprețuit despre performanța armamentului vestic, relateaza Financial Times.Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, se afla intr-o intalnire cu oficiali americani cand a primit…

- UPDATE 7:40 Rusia a lansat un val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, duminica dimineata, iar sistemele de aparare au respins toate rachetele si dronele in timp ce se apropiau de Kiev, afirma oficiali militari din capitala, relateaza Reuters, citat de news.ro.”Potrivit informatiilor preliminare, nicio…

- Trupele ruse continua marti "operatiunea antiterorista" la frontiera cu Ucraina, unde pare sa se desfasoare una dintre cele mai mari incursiuni transfrontaliere dinspre Ucraina de la inceputul razboiului, pe care Rusia o atribuie ucrainenilor, in timp ce Kievul spune ca sunt nationalisti rusi anti-Putin…