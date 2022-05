ALERTĂ! Renault se gândește să vândă o parte din uzina Dacia de la Mioveni Renault Group a anunțat ca „ia in considerare” separarea activitaților legate de mașini electrice și cele care includ dezvoltarea și producția de mașini cu motoare termice, iar primele informații referitoare la propuneri de cumparare a acestor activitați au aparut deja in spațiul public. Noua divizie care ar urma sa fie desprinsa de Renault Group va prelua, așa cum a transmis oficial Renault, uzinele de motoare termice din mai multe țari, inclusiv cele ale Dacia, din Romania. Renault este gata sa vanda o parte din Uzinele Dacia, pentru a face rost de bani și pentru a finanța mașinile electrice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

