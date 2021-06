Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele trei companii care au trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni a anunțat ca se va retrage. Este vorba de Regio Calatori care opereaza 20 dintre cele 72 de trenuri care circula pe zi pe linia inaugurata în decembrie 2020. CFR Calatori opereaza 42 de trenuri, iar Transferoviar,…

- Un tren care circula pe linia Gara de Nord-Aeroportul Otopeni are in medie 14 calatori iar zilnic cicula 1.000 de pasageri cu cele 70 de garnituri, conform ministrului Transporturilor, Catalin Drula. Acesta susține ca numarul de calatori continua sa creasca. In urma cu o luna de zile, Money.ro a facut…

- Peste 1.000 de pasageri pe zi au circulat, in ultima saptamana, cu trenul intre Gara de Nord si Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul…

- Numarul de calatori care circula zilnic cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord a crescut la 600, de la 200 in urma cu doua luni, in conditiile in care traficul la Otopeni este de 10.000 de pasageri zilnic, a aratat luni seara ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Trenul spre aeroport…

- In aceasta vara, vom avea 12 perechi de trenuri InterRegio de la CFR Calatori pe relatia Bucuresti Constanta ldquo;Trenurile Soarelui" . La acestea se vor se adauga inca 7 perechi de trenuri de la operatorii privati Softrans, Regio Calatori, Transferoviar Calatori si Astra Trans Carpatic.Ministrul Transporturilor…

- Unul dintre foștii lideri PDL cu mare greutate pe vremea lui Traian Basescu a revenit in prim plan, dar nu la varful politicii actuale. Fostul ministrul PD/PDL al Transporturilor, Anca Boagiu, a renunțat sa mai stea pe margine și, ca atare, și-a gasit un job cat de cat interesant. De cateva zile, Anca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului (semi-inelul nordic), a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. El vrea ca autostrada sa fie gata pana in 2024.