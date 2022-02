Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au vorbit mai bine de trei ore la Moscova. Dupa cum era de așteptat, principala tema a fost situația din jurul Ucrainei. Scholz a raspuns la intrebarea daca autoritațile de la Kiev intenționeaza sa respecte Acordurile de la Minsk,…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Consolidarea armata rusa din apropierea Ucrainei s-a extins și include acum și rezerve de sânge, împreuna cu alte materiale medicale care i-ar permite sa trateze victimele, un alt indiciu-cheie al pregatirii militare a Moscovei, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters. Actuali…

- ”Cât explozibil ar încapea aici?” a întrebat un expert ucrainean în eliminarea bombelor, ridicând o bufnița de pluș cu albastru și galben în fața elevilor uimiți care participau joi la exerciții pentru situații de urgența la școala lor din Kiev, relateaza…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- Kremlinul denunta joi declaratii"destabilizatoare" ale presedintelui american Joe Biden cu privire la Ucraina, dupa ce acesta a amenintat Moscova cu un "dezastru" in cazul unui atac militar rus in Ucraina", relateaza AFP. "Declaratiile se repeta neincetat si nu contribuie cu nimic la calmarea tensiunilor…

- Rusia si Statele Unite lucreaza la organizarea unei videoconferinte intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari din cauza Ucrainei au atins cote maxime, a anuntat vineri Kremlinul, citat de France Presse și Agerpres. "Lucrarile sunt in curs…