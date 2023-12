ALERTĂ: Preţul la pompă al carburanţilor începe să crească Prețul benzinei si al motorinei a crescut peste noapte la mai multe statii de distributie a carburantilor din Bucuresti. Daca sambata cea mai ieftina benzina, cea standard, costa 6,382 lei litrul, in prima zi de Craciun a ajuns la 6,42 lei litrul, in vreme ce litrul de benzina premium era vandut cu un pret intre 6,89 si 7,25 lei. De asemenea, la majoritatea statiilor de distributie a carburantilor pretul motorinei standard a ajuns la preturi variind intre 6,91 si 7,05 lei litrul, fata de 6,89 lei litrul cu cat se comercializa sambata. Cea mai ieftina motorina premium a ajuns sa coste intre 7,27… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

