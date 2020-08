ALERTĂ Pompierii caută un bărbat care nu a mai ieșit dintr-o baltă Pompierii sunt in alerta dupa ce au primit un apel la 112 ca un barbat nu a mai ieșit dintr-o balta de unde intrase impreuna cu alta persoana sau nu a mai fost vazut. Imediat, un echipaj de cautare salvare format din patru pompieri, o barca și un echipaj SMURD au plecat spre balta Maltareț din […] Articolul ALERTA Pompierii cauta un barbat care nu a mai ieșit dintr-o balta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

