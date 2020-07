Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciuma bubonica si au interzis consumul anumitor animale, scrie The New Daily, citat de Mediafax. Comitetul de sanatate al orasului Bayan Nur a emis o alerta de nivelul al treilea si interzice vanarea si mancarea animalelor care ar putea transmite aceasta boala, dupa ce, in urma […] Articolul Alerta pentru ciuma bubonica in China. Autoritațile interzic consumul unor animale considerate riscante a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .