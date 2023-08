Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a anuntat ca sporeste vigilenta in privinta minelor, dupa incidentul de la Costinesti. Marina bulgara a desfașurat actiuni suplimentare de monitorizare a minelor din Marea Neagra, dupa incidentul petrecut la Costinesti, in Romania, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Sofia, informeaza…

- Concediu cu emoții pentru romanii din Bulgaria: ministerul Apararii de la Sofia e in alerta maxima / controale pe litoral dupa explozia de la CostineștiFortele Navale Bulgare au intreprins actiuni suplimentare de supraveghere anti-mine, pentru a asigura siguranta transportului naval si prevenirea…

- Analistul militar Radu Tudor susține ca explozia minei marine de la Costinești nu este deloc o surpriza, iar turiștii din Romania se pot aștepta oricand la un nou incident de acest tip. Analistul susține ca Rusia a umplut Marea Neagra cu astfel de mine marine, iar curenții din Marea Neagra ii pot aduce…

- Grecia și Bulgaria analizeaza crearea unui coridor terestru pentru transportul cerealelor ucrainene de la Varna la portul Kavala, au declarat pentru Naftemporiki citat de Rador surse europene de la Bruxelles, in condițiile in care UE cauta rute alternative dupa refuzul Rusiei de a reinnoi acordul privind…

- Grecia și Bulgaria analizeaza crearea unui coridor terestru pentru transportul cerealelor ucrainene de la Varna la portul Kavala, au declarat pentru Naftemporiki citat de Rador surse europene de la Bruxelles, in condițiile in care UE cauta rute alternative dupa refuzul Rusiei de a reinnoi acordul privind…

- Un serviciu european de monitorizare a furtunilor severe a emis o prognoza alarmanta pentru Romania, atragand atenția ca joi seara se așteapta vant puternic in rafale, grindina de dimensiuni mari și foarte mari, precum și posibilitatea formarii tornadelor. Un expert in meteorologie din Oradea a explicat…

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- Aviz amatorilor de excursii in Grecia - O romanca a murit cu zile pentru ca salvarea a sosit dupa o ora și 15 minuteO turista de 63 de ani din Romania a decedat miercuri dupa-amiaza in Halkidiki, dupa ce și-a pierdut cunoștința in timp ce se afla intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Decesul turistei…