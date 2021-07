Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit vineri dimineața in zona pietonala a plajei din Eforie Nord, dupa ce doua rulote care aparțineau unor turiști au fost curprinse de flacari. Autoturismele au ars in totalitate, dar nu s-au inregistrat victime, potrivit Digi24 . La fața locului, ISU Constanța a intervenit cu doua…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața in Eforie Nord, fiind surprins in imagini de oamenii aflați pe plaja. Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica, a declarat la Digi24 ca doua rulote ale unor turiști au ars in totalitate, insa nu s-au inregistrat victime, iar flacarile au fost stinse…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața in zona pietonala a plajei din Eforie Nord. Doua rulote au ars in totalitate. Potrivit ISU Constanța, au ars doua rulote din zona pietonala a plajei din Eforie Nord. Nu au fost inregistrate victime și nu a existat pericol de propagare la alte…

- Pompierii prahoveni au fost in alerta, joi dimineața, și au intervenit cu autospeciale cu apa și spuma pentru a stinge cat mai rapid un incendiu ce a izbucnit la unul dintre cele 22 de vagoane cisterna ale unui tren ce transporta combustibil – atat benzina, cat și motorina. Intervenția a fost una contracronometru,…

- Incendiu in municipiul Constanta. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata, produs pe Valea Portului, in zona Poarta 5.Sursa…

- O mașina s-a facut scrum, sambata seara, la Agigea, in județul Constanța. O femeie a suferit arsuri de gradul doi la un picior. Potrivit ISU Constanța, la ajungerea echipajelor de pompieri, autoturismul din Agigea ardea generalizat. Pompierii incearcp acum sa lichideze flacarile.…

- Pompierii constanțeni au intrat din nou in alerta, la doar o zi dupa ce au intervenit in numar mare la Rafinaria Petromidia, din Navodari, acolo unde a avut loc un incendiu puternic, care a generat un nor uriaș de fum, vizibil de la o distanța mare, inclusiv de pe plaja. De aceasta data, s-a aflat […]…

- Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, luni, in a doua zi de Paști, dupa ce intr-un imobil din cadrul ansamblului de locuințe sociale ”Henri Coanda” din Constanța a pornit un incendiu. De asemenea, in zona au ajuns și mașini ale salvarii și echipaje SMURD. Din primele informații reiese ca…