- Procurorii care il ancheteaza pe fostul președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au cerut, in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție, achitarea acestuia. Procurorii au depus concluzii de achitare asupra faptelor de abuz in serviciu și uzurpare de calitați oficiale aratand…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat azi, 01 noiembrie 2021, pronuntarea definitiva in celebrul dosar denumit generic Polaris Pronuntarea va avea loc pe data de 29 noiembrie 2021. Decizia va fi luata de judecatorii Iulian Dragomir, Tatiana Lucia Rog, Simona Elena Cirnaru, Oana Burnel…

- Adrian Nastase, 71 de ani, fost premier intre 2000 și 2004 și candidat la președinție din partea PSD la alegerile din 2004, a anunțat, intr-o postare pe blogul personal, preluata de G4Media , ca a depus in instanța solicitarea de reabilitare judecatoreasca. Fostul lider PSD a fost condamnat de doua…

- Reprezentantii YouTube au blocat canalul Senatului Romaniei dupa interventiile antivacciniste ale senatoarei Diana Sosoaca Reprezentantii YouTube au blocat canalul Senatului Romaniei dupa interventiile antivacciniste ale senatoarei Diana Sosoaca Contul oficial de YouTube al Senatului este suspendat…

- Parchetul General a deschis un dosar penal dupa incidentul de la Rachiteni, Iași, in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca. Dosarul se afla la Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a fost deschis „ca urmare a sesizarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, marti, revocarea controlului judiciar impus lui Costel Alexe la sfarsitul lunii aprilie, in dosarul spagii in tabla, conform portalului instantelor de judecata. Masura a fost stabilita odata cu schimbarea calitatii din suspect in inculpat, la momentul…