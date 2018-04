Stiri pe aceeasi tema

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut in februarie mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, semn ca firmele din cea mai mare economie europeana fac fata incetinirii de pe pietele emergente.…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters. In timpul unei vizite a contingentului american din garnizoana de langa Frankfurt, el…

- Guvernul german a apreciat luni ”nejustificabile” studii pe oameni si maimute ale efectelor emisiilor de gaze de esapament ale masinilor, dezvaluite in ultimele zile de presa, relateaza Reuters. ”Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic…