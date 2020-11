Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in al doilea trimestru din 2020 a patra cea mai mica creștere a datoriei publice raportate la PIB dintre statele membre UE fața de trimestrul anterior dar s-a situat la media UE daca raportarea se face fața de același trimestru al anului precedent, potrivit datelor publicate de Eurostat…

- Toate țarile din UE sunt puternic lovite de acest al doilea val al COVID-19, cu importante efecte economice și aproape toate inregistreaza noi recorduri de cazuri. Al doilea val al pandemiei provoaca pierderi tot mai mari la nivel mondial, deficitul zonei euro ajungand sa creasca de zece ori in ultimul…

- Romania se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in timp ce inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Romania s-a aflat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a ajuns la minus 0,3% in septembrie, de la un nivel de minus 0,2%…

- Black Friday este cea mai importanta campanie de reduceri a anului, iar EMag este principalul magazin urmarit de clienții din intreaga regiune. Spunem regiune pentru ca EMag este activ și in Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Ungaria, Bulgaria și Polonia. EMag are o cifra de afaceri de 3,17…

- Situație fara precedent in Europa. Inflatia in zona euro a coborat și mai mult in teritoriu negativ, zadarnicind eforturile de redresare economica Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la minus 0,3% in luna septembrie 2020, de la un nivel de minus 0,2% in august, arata o estimare preliminara…

- Romania, intre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, in august. Statele in care indicatorul a coborat pe teritoriu negativ Romania s-a situat printre tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in august, o luna in care restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,8% la 0,9%, noteaza Eurostat, citat de Agerpres. Tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei raman Ungaria, Polonia, Cehia si Romania,…