Alertă! Meteorit uriaș peste Un meteorit a pus in stare de alerta salvamontiștii din Hunedoara și Gorj . Dupa ce, in zona Lupeni -Uricani, pe cer a fost observata o lumina puternica , cu flacara și zgomot care s-a deplasat in mare viteza catre sud, la mica distanta peste creasta masivului Valcan , salvamontiștii aflat in tura operativa in bazele Salvamont Hunedoara si Salvamont Gorj au intrat in alerta , prima supoziție fiind un avion cu probleme. Situația se anunta foarte incerta intrucat nu existau apeluri in Sistemul 112 cu privire la acest eveniment și nici nu era declanșata o alerta de aeronava cu probleme sau prabusita.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

