- Vremea se raceste la nivelul intregii tari incepand de miercuri dupa-amiaza si se vor semnala precipitatii in special in partea de sud a tarii, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de vreme severa. Mai mjulte județe din țara vor fi lovite de ploi torențiale cu rafale de vant de 100 de milometri pe ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie nu vine cu vesti tocmai placute referitoarea la urmatoarele ore. Acestia au emis un Cod Galben de vant, iar avertizarea vizeaza mai multe zone din tara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceața pentru București și 28 de județe.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Meteorologii…

- Vremea de vara in Romania va mai ține pana pe 21 octombrie, potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie. Ulterior, ploile și frigul vor pune stapanire pe mai multe regiuni din țara.

- Vremea pe 15 zile in Romania. Meterorologii ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, dupa doua zile in care vremea va fi deosebit de rece, temperaturile incep sa creasca. La munte insa, ne așteptam la ploi și ninosori in urmatoarea…

- Meteorologii anunta ca o masa de aer polar va traversa Romania incepand de marti, cand se va raci in jumatatea de Nord a tarii, transmite Mediafax. De miercuri, racirea se va simti si in partea de Sud, iar de joi sunt asteptate temperaturi negative si bruma in depresiuni. „O masa de aer de origine polara…

- Vara care s-a prelungit si in septembrie e pe sfarsite. Doar in aceasta saptamana ne vom mai bucura de maxime de 28 de grade, pentru ca de la jumatatea lunii vine frigul. Un val de aer rece ajunge in tara noatra saptamana viitoare. Vremea intra intr-un proces de racire, dar apropiat de normalul perioadei,…