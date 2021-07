Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, un Cod portocaliu de averse si vijelii in localitati din judetul Timis si avertizari nowcasting Cod galben in zone din judetele Hunedoara si Sibiu. Astfel, pana la ora 16:40, in localitatile Recas, Deta, Gataia, Jamu Mare, Racovita,…

- La trei luni distanța de cand OMV Petrom anunța epuizarea naturala a zacamantului de gaze naturale din localitatea timișeana Partoș, ultimul din zona aflat in exploatare, autoritațile au anunțat ca au o soluție pentru locuitorii afectați. Zacamintele din zona au alimentat cu gaze naturale, direct, consumatorii…

- Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari, pe drumul E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat, astazi. o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile. La reevaluare la termen unitațile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse ce vor cumula 35…40 l/mp, descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului”. Sunt vizate, din județul Caras-Severin, localitațile Berzovia, Maureni, Farliug, Ramna și Vermeș, iar din județul Timis:…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile. La reevaluare la termen unitațile administrative…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timis a aprobat astazi scenariul de organizare și desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant din județul Timiș incepand cu ziua de 21 mai. In timpul sedintei s-a decis ca, incepand de maine 21 mai, au intrat in scenariul 1 și astfel vor relua…

- Comunicat de presa Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,09. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 7.10 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.61 4 GHIRODA 4.54 5 PARTA…