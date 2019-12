Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, incepand de luni, ora 7.00, pana marti, la ora 10.00, se vor semnala ninsori la munte, precipitatii predominant sub forma de ninsoare in nord si in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. "In intervalul mentionat,…

- Vremea rea pune din nou stapanire pe Romania. Meteorologii au emis o alerta de ninsori in nordul si centrul tarii si lapovita in regiunile sudice. Temperaturi deosebit de scazute se vor inregistra la nivelul intregii tari, pana marti, 3 decembrie, ora 10.00.

- Ziarul Unirea ANM anunța o iarna ATIPICA in Romania, mai calda decat in mod normal, cu episoade de vreme extrema: ger, viscol si ninsori abundente ANM anunța o iarna atipica in Romania, mai calda decat in mod normal, cu episoade de vreme extrema: ger, viscol si ninsori abundente Iarna urmatoare va fi…

- Alerta ANM, ora 18.00: Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Alba – vant puternic cu rafale de 120…140 km/h. Meteorologii au schimbat codul galben emis anterior și l-au ridicat la protocaliu. Fenomene meteorologice asteptate: vant puternic cu rafale de 120…140 km/h Județul Alba: zona de…

- Alerta ANM: Cod galben de vreme severa imediata in județul Alba – intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala 55…65 km/h și izolat 70…80 km/h in nord-estul județului. Meteorologii avertizeaza cu privire la fenomenele meteorologice așteptate: intensificari ale vantului care local vor…

- Ziarul Unirea ANM: Informare de vreme deosebit de rece, ninsori la munte și precipitații mixte. Zonele vizate Vremea rea se instaleaza in Romania in urmatoarele ore. Meteorologii avertizeaza ca incepand de duminica 6 octombrie, de la ora 12:00, vremea va fi deosebit de rece, vor fi ninsori la munte…

- Un episod de vreme severa pune stapinire pe Romania. Meteorologii anunta vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitatii mixte in zonele subcarpatice de duminica de la pranz, pana marti dimineata, fiind vizate majoritatea regiunilor tarii.

- Ziarul Unirea ALERTA METEO: Vreme DEOSEBIT DE RECE și NINSORI la munte, precipitații mixte in restul țarii O informare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori la munte și precipitații mixte in zonele subcarpatice, valabila de duminica, de la ora 12.00 și pana marți dimineața, la ora 10.00,…