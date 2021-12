Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente pentru sase judete, valabila pana duminica dupa-amiaza, si o alta Cod galben de ploi si ninsori insemnate cantitativ pentru 12 judete. Conform avertizarii Cod portocaliu, pana duminica la ora 12:00,…

- Un cod galben și unul portocaliu de vreme rea vor fi in vigoare de sambata dimineața pana marti dimineata, la ora 10. „In intervalul mentionat temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ in cea mai mare parte a tarii. In zona montana inalta, iar incepand din seara zilei de sambata (25 decembrie)…

- Hidrologii au emis vineri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din noua județe. Avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice Tur (judetul Satu Mare), Lapus (judetul Maramures), Crisul Repede (judetele: Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele: Bihor si Arad), Crisul Alb (judetele:…

