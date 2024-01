ALERTĂ! Mergem la Euro 2024 cu „naționala rezervelor”? Ne-am bucurat ca dupa o finala pentru calificarea echipei naționale la Euro 2024, dar ce ne facem?! Mai sunt cateva luni pana la startul turneului din Germania, iar unele dintre vedete noastre incalzesc bancile de rezerve la echipele de club. Horațiu Moldovan, in umbra lui Oblak Și, din pacate, se intampla asta chiar de la […] The post ALERTA! Mergem la Euro 2024 cu „naționala rezervelor”? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

