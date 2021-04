Alertă! Medicii administrează tratament pentru HIV copiilor pozitivi la Covid Spitalele din Romania continua sa respecte protocoalele Covid aberante și administreaza și acum copiilor cu varste de sub 2 ani medicamente pentru HIV, care le distrug sanatatea. Raspunsul medicilor la ingrijorarea parinților este stupefiant: ”Nu avem un alt antiviral pentru copii!”. Protocolul de tratament Covid trebuie schimbat de urgența. Spitalele administreaza in continuare un medicament […] The post Alerta! Medicii administreaza tratament pentru HIV copiilor pozitivi la Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii avertizeaza ca valul al treilea al pandemiei de coronavirus ii face vulnerabili pe copiii cu varste cuprinse intre 13 și15 ani.Aceștia - spun medicii - pot avea parte de o afectare pulmonara moderata, care poate avea insa efecte pe termen lung.Pana in prezent, in spitalele din Romania sunt internați…

- Tot mai mulți copii infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați. De exemplu, la București, secția Covid a Spitalului de Pediatrie “Victor Gomoiu” este plina. Joi, pentru a treia zi la rand, numarul noilor infectari s-a menținut, in Romania, peste 6.000. Medicii spun ca situația este mult mai rea ca in valul…

- Un medicament anti-COVID, fabricat in Romania, folosit și peste oceane pentru tratament. Cui se administreaza Favipiravir va fi produs la Terapia Cluj, unde au inceput probele tehnologice. Daca rezultatele sunt bune, Terapia va incepe productia de Favipiravir, iar pacientii vor avea acces mai repede…

- Produsele nu erau certificate de o institutie care are abilitati in acest sens si este posibil sa nu ofere protectia dorita, se arata in alertele publicate pe site-ul Comisiei Europene, scrie Agerpres.Pana in acest moment, Romania este autoarea a 25 de alerte referitoare la mastile comercializate in…

- Vești extrem de proaste pentru cetațeni. Medicii avertizeaza ca spitalele din Romania nu mai au locuri disponibile la ATI pentru pacienții infectați cu Covid-19. Acest lucru s-a constatat dupa ce, ieri, nu s-a gasit niciun loc liber pentru un pacient de la “Marius Nasta”. Potrivit specialiștilor, un…

- Medicii dintr-un spital din Romani au descoperit o alta cale spre vindecarea bolnavilor e COVID-19. Ce tratament minune a fost gasit de specialiștii romani și care sunt primele experiențe cu aceasta opțiune? Nou tratament pentru videcarea bolnavilor de COVID-19 Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au apelat la o noua terapie pentru bolnavii cu plamanii afectati de infectia cu virusul SARS-CoV-2, bazata pe un sistem cu flux mare de oxigen, care presupune astfel o scadere a numarului internatilor care pot ajunge in sectiile…