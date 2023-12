Stiri pe aceeasi tema

- Romania’s Defence Ministry has submitted a request to parliament to purchase 200 PAC-2 GEM-T missiles for the country’s Patriot system to stay prepared amid the current security crisis in the region, according to Euractiv. Forwarded to the Defence Committees on Monday after submission to the Joint…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a dat o noua alerta epidemiologica privind rujeola la nivel global. Numarul cazurilor a crescut alarmant peste tot. Inclusiv la noi in tara – avem mii de cazuri de la inceputul anului. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate de la inceputul anului in judetul Mures,…

- Tot mai multe țari au luat decizia sa introduca controalele la frontiera de teama atentatelor. Criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- Un sofer din judetul Suceava a fost prins de poliție conducand un autoturism in timp ce avea peste 1,8 mg/l alcool pur in aerul expirat, adica aproximativ 3,6 la mie alcool in sange. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…

- Medicul Horatiu Suciu a realizat primul transplant de inima artificiala unei fete de 17 ani, care nu ar fi supravietuit fara transplant, iar donatorii pentru aceasta categorie de varsta sunt rari. Medicul susține ca a mai facut inca 4 astfel de intervenții in acest an, insa aceasta este prima realizata…

- Salariul minim se majoreazi cu 10%, iar pentru angajații din construcții, agricultura și IT ramane neschimbata excepția de a fi introdusa plata CASS in salariu. Premierul a anunțat, in debutul ședinței de guvern de joi, ca toate calculele arata ca o astfel de impozitare, similara cu angajații din celelalte…