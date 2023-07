Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul investigheaza o „compromitere critica” a comunicatiilor in 17 facilitati ale fortelor aeriene americane. Investigatia Departamentului american al Apararii vine in urma unei informatii primite de la un contractor al unei baze, potrivit caruia un inginer in varsta de 48 de ani de la baza Arnold…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar proprietatile din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europe, relateaza Reuters.Agentia de protectie…

- Autoritațile din Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, au declarat stare de urgența in zona atacului cu drone, anunța The Guardian, informeaza Mediafax.O adolescenta a murit intr-un atac cu drone ucrainene in nord-vestul Crimeei, a declarat guvernatorul din peninsula ocupata. "Ca urmare…

- Un test preliminar de teren asupra unei substanțe albe gasite in Casa Alba ar fi ieșit pozitiv la cocaina, au declarat autoritațile de aplicare a legii, iar Serviciul Secret al SUA a investigat marți cum a ajuns aceasta acolo, infomreaza The Guardian.Prezența substanței - care a fost trimisa pentru…

- Un consilier al ministrului ucrainean al Apararii a descris duminica, 25, iunie, rebeliunea din Rusia a gruparii Wagner drept "cea mai ridicola incercare de revolta" din toate timpurile, scrie The Guardian."Acest lucru nu face decat sa slabeasca Rusia și sa ne faca pe noi mai puternici", a declarat…

- Kostiantin Vascenko, secretar de stat in Ministerul ucrainean al Apararii, a declarat luni, la un forum de securitate care are loc la Bratislava, ca "doar doua sau trei" persoane cunosc data la care va incepe mult asteptata contraofensiva ucraineana, relateaza The Guardian. El a sugerat ca motivul pentru…

- Stare de alerta in Serbia. Presedintele sarb, Aleksandr Vucici, a ordonat, vineri, plasarea fortelor militare in cel mai ridicat nivel de alerta combatanta, in contextul violentelor interetnice produse in nordul Kosovo. Presedintele Aleksandr Vucic, comandantul suprem al fortelor armate sarbe, a emis…

- Forțele ucrainene au recucerit in ultimele zile aproximativ 20 de km patrați de teritoriu in jurul orașului Bahmut, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, citata de The Guardian.