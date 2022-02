Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este in alerta pentru una dintre cele mai puternice furtuni din ultimele decenii. Milioane de oameni au fost sfatuiți sa stea in casa din cauza furtunii Eunice și sa iși țina mașinile in garaje, iar meteorologii au emis doua coduri roșii de vreme severa, avertismente care indica faptul…

- O banca din Regatul Unit a virat, din greșeala, in conturile unor clienți, peste 155 de milioane de euro. Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu o surpriza de la banca Santander. Din greșeala a fost depusa suma de 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane…

- Alerta maxima in Filipine din cauza unui taifun puternic care urmeaza sa loveasca tara in urmatoarele ore. Zeci de mii de locuitori au fost evacuati din propriile locuinte drept masura de precautie. "Haideti sa fim pregatiti. Nu trebuie sa intram in panica.

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, potrivit Agerpres care citeaza presa straina. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai…

- Producatorul roman de medicamente a caștigat, chiar de 1 decembrie, o licitație organizata de Ministerul Sanatații din Regatul Unit al Marii Britanii pentru 5 produse antiinfecțioase injectabile pe care le va livra pe parcursul a doi ani. Antibiotice Iași (simbol bursier ATB), cel mai important producator…