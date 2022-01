ALERTĂ! Masca devine obligatorie în toate spațiile, dar doar tip medical sau FFP2 In Romania redevine obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile, iar aceasta trebuie sa fie doar doar tip medical sau FFP2. Decizia a fost luata miercuri de Comitetul pentru Situații de Urgența, care a stabilit prelungirea starii de alerta și noi restricții care vor intra in vigoare in fața valului 5 al pandemiei. Decizia CNU vizeaza prelungirea starii de alerta in Romania pentru alte 30 de zile, incepand cu 8 ianuarie. Noile masuri decise de CNSU urmeaza sa fie aprobate prin hotarare de guvern. Redam integral hotararea adoptata miercuri de CNSU: 1. Se propune menținerea coordonarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situația de Urgența a propus miercuri, 5 ianuarie, o serie de masuri de restricție pentru combaterea valului cinci al pandemiei de coronavirus. Libertatea va prezinte toate deciziile CSNSU, care urmeaza a fi validate de Guvern. 1. Se propune menținerea coordonarii operaționale…

- Criza testelor de saliva pentru testarea elevilor, nu ocolește județul ALBA, iar la momentul redactarii acestui articol, dimineața zilei de astazi, 9 decembrie 2021, stocul efectiv, pentru testarea elevilor in cursul dimineții zilei de luni, este ZERO, astfel unitațile de școlarizare se afla, deocamdata,…

- DOCUMENT| Lista completa a noilor masuri de RELAXARE in Romania. Ce reguli vor intra in vigoare din 9 decembrie DOCUMENT| Lista completa a noilor masuri de RELAXARE in Romania. Ce reguli vor intra in vigoare din 9 decembrie In cursul seri de marți, 7 decembrie, Comitetul Național pentru Situații de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgena a adoptat in ședința de marți, 7 decembrie, o serie de masuri de relaxare care vor intra in vigoare incepand cu 9 decembrie, odata cu prelungirea starii de urgența. Printre acestea se numara și renunțarea la masca in spațiile deschise neaglomerate și eliminarea…

- Noi masuri luate de CNSU | Raed Arafat: Nevaccinatii testati pot intra oriunde, masca eliminata in spatiile deschise, exceptie cele aglomerate. Totodata, vor avea liber in malluri, la restaurante, pe stadioane si la concerte, daca se testeaza. Nimeni nu va mai purta masca afara decat in locurile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca in acest moment nu se iau in calcul carantinarea persoanelor nevaccinate sau impunerea vaccinarii obligatorii. “La acest moment, la nivelul CNSU, la nivelul comitetelor cu care lucram, nu exista astfel de abordare, in Romania.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru alte 30 de zile, incepand de marți, 9 noiembrie. Printre altele, starea de alerta presupune menținerea obligativitații purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice inchise și deschise, precum…

- HOTARAREA CNSU nr. 91 din 22.10.2021 Foto: Arhiva/ MApN Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarâre prin care propune masuri suplimentare pentru stoparea pandemiei de COVID-19, cum ar fi instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie în toate…