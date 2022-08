Stiri pe aceeasi tema

- Un rechin a fost filmat de turiștii care se aflau pe plaja Kamari de pe insula greceasca Kos, la o distanța de aproximativ 50 de metri de țarm. Turiștii care se aflau in apa s-au indreptat rapid catre mal pentru a se feri de pericol, scrie greekcitytimes.com. Jackie Jones, o femeie din Staffordshire, Marea…

- 26 de copii cu varste sub 1 an sunt internați la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, fiind confirmați pozitiv la virusul COVID. Reprezentabții unitații medicale spun ca noile simptome nu sunt foarte grave, niciunul dintre bebeluși nefiind intubat. Cele mai frecvente simptome constatate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declansat sambata cel mai inalt nivel de alerta pentru a incerca sa opreasca raspandirea variolei maimutei care a afectat aproape 17.000 de persoane in 74 de tari, a anuntat directorul general, scrie AFP. „Am decis sa declar urgenta sanitara publica de interes…

- Un urs alungat de angajații Ocolului Silvic s-a intors in localitatea prahoveana Ștefești, iar localnicii l-au fugarit cu mașina pe strazi, anunța Observatorul Prahovean. Problema urșilor care au inceput sa coboare din ce in ce mai des in localitațile din zona de munte a județului Prahova este departe…

- Cetațenii romani care sunt in vacanța in Grecia sunt avertizați ca, pana la data de 10 iulie, exista valabila o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra in special in regiunile din centrul si nordul țarii. Fenomenele meteorologice intense (precipitatii abundente, caderi de grindina…

- „Viata noastra este asemenea unei carti pe care noi insine o scriem prin fapte, ganduri si vorbe. Putem reveni asupra unor capitole, asupra unor paragrafe sau asupra unor cuvinte prin pocainta pe care o facem ca inceput bun al vietii noastre”. (Cuvintele intelepte ale Sfantului Isaac Sirul) Sfanta Scriptura…

- Poliția Romana și Serviciu Roman de Informații sunt in alerta dupa ce mai multe mesaje care anunțau un atac asupra unui spital au fost transmise prin email. Potrivit IGPR, pe adresa de e-mail a Poliției Romane, la data de 29.06.2022, o persoana a transmis mai multe mesaje, care se repeta, avand urmatorul…