- Autoritațile fac verificari la un alt bloc aflat in apropierea imobilului in care mai multe persoane au fost intoxicate in ultimele zile, iar o femeie și doi copii au murit. Cladirea de pe strada Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, tot un bloc de garsoniere, este verificata acum de echipele CBRN. Autoritațile…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, intr-un camin de nefamiliști de pe strada Babadag din Timișoara. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit intr-o locuința de la etajul patru și exista pericolul sa se extinda. Pompierii și jandarmii au trecut la evacuarea locatarilor. La fața…

- Accident Rachiți: Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un barbat, de 52 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 672 Rachiți, in momentul cand a dorit sa intoarca autoturismul pe un pod la un imobil aflat in construcție, a efectuat manevra de…

- Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru anihilarea uneia dintre cele mai active rețele de trafic de persoane care acționa in Timișoara – polițiștii de la ”Crima Organizata” insoțiți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei au descins simultan la noua locații din Timișoara.…