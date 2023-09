Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta unui urs a fost semnalata, luni seara, 18 septembrie, pe o strada din Ramnic, in punctul Capela, populatia fiind avertizata prin mesaj RO-ALERT sa evite zona. “A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Ramnicu Valcea, punct Capela. Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta…

- Prezenta unui urs a fost semnalata luni seara pe o strada din Ramnicu-Valcea, populatia fiind avertizata prin mesaj Ro-Alert sa evite zona, informeaza Agerpres.Autoritatile le recomanda locuitorilor sa isi protejeze animalele din gospodarie, fara sa se expuna pericolului.„A fost semnalata prezenta unui…

- Autoritatile ucrainene au primit luni o noua alerta privind prezenta unor bombe in scolile din Kiev, care s-a dovedit a fi una falsa, la fel ca cea din urma cu trei zile, a indicat administratia militara a capitalei Ucrainei, potrivit AFP.

- Autoritatile din Ploiesti anunta ca, dupa ce locuitorii orasului au semnalat prezenta unui urs in cartierul Mihai Bravu si in apropierea rafinariei Vega, in cele doua zone au fost montate trei camere de supraveghere. In plus, cartierele respective sunt monitorizate, de doua ori pe zi, cu ajutorul unei…

- Autoritațile din municipiul Moreni sunt in alerta dupa ce miercuri de dimineața, in jurul orei 06.20, a fost vazut un urs pe DJ 720, la ieșirea spre Dițești. ISU Dambovița a emis, in aceasta dimineața, un mesaj RO-Alert la scurt timp dupa ce ursul a fost vazut la acea ieșire din localitate. Pentru gestionarea…

- Prezenta unui urs a fost semnalata duminica noapte pe o strada din Ploiesti, anunta autoritatile locale, care precizeaza ca ultima data animalul a fost vazut in zona de nord a orasului. Duminica noapte, autoritațile au emis mesaj RO-Alert privind prezenta unui urs pe strada Gageni din Ploiesti. Un urs,…

- Locuitorii a doua comune din județul Neamț au fost avertizați, sambata, prin mesaje specifice, de prezența unui urs pe un traseu forestier, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamț, relateaza Știri Neamț.A fost semnalata prezența unui urs pe traseul forestier Lacul Roșu – Trei Fantani.…