Alerta la ISU Dobrogea. Este fum dens pe scara unui bloc de pe Aleea Daliei din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ovidiu. Din primele informatii mai multe cabluri electrice au fost cuprinse de flacari, iar focul ameninta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pe lacul Siutghiol din Constanta. Din primele informatii trei persoane au nevoie de ajutor dupa ce ski jetul pe care se aflau a ramas fara propulsie.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la Eforie Nord. Din primele informatii un copil ar fi disparut in valuri in zona Streaua de Mare. Potrivit ISU Dobrogea, la Eforie intervin ambarcatiunea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o magazie. Potrivit ISU Dobrogea incendiula izbucnit in localitatea Bisericii pe strada Bisericii. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Medgidia acolo unde o casa de pe strada Randunelelor si un subsol de bloc de pe strada Independentei s au inundat. Inundatii sunt la Medgidia…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta, pentru deblocarea unei usi de apartament in care se afla o persoana imobilizata. Potrivit ISU Dobrogea, interventia militarilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea a doua incendii. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un lan de orz din localitatea Nicolae Balcescu. A douza solicitare este…