Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 21.00, pe Autostrada A1 pe sensul Deva ndash; Nadlac, intre kilometrii 552 554, vor avea loc lucrari de reabilitare a partii carosabile, care impun restrictionarea traficului pe prima banda si pe cea de…

- In acest weekend, salvatorii hunedoreni au desfașurat 194 misiuni și intervenții, majoritatea constand in gestionarea optima a situațiilor de urgența și in acordarea primului ajutor medical calificat. Astfel, echipajele SMURD au raspuns prompt in 168 de cazuri, cele mai multe solicitari fiind…

- A fost publicat pe platforma SEAP, anuntul privind achizitia serviciilor de de ,,Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente si directe ndash; trecere la nivel statia Lehliu, km 69 518"Descrierea achizitiei: Lucrarile care fac obiectul achizitiei sunt ,,Lucrari de reparatie…

- Autostrada A10 Sebeș – Turda se confrunta cu noi zone cu probleme, dupa alunecarea de teren de la nodul rutier Alba Iulia Nord. Doua alunecari de teren și fisuri in asfalt s-au produs pe lotul 4 unde a lucrat compania austriaca Porr Construct. Chiar daca lucrarea a depașit termenul de garanție, austriecii…

- VIDEO| Dezastru din cauza noilor restricții impuse de primarie: Coada pe Marașești a trecut dincolo de biserica VIDEO| Dezastru din cauza noilor restricții impuse de primarie: Coada pe Marașești a trecut dincolo de biserica Trafic de coșmar in dupa amiaza zilei de luni, 24 aprilie, pe strada Marașești,…

- O femeie a fost lovita de un banner publicitar desprins din cauza vantului care sufla cu putere in judetul Galati in timp ce aproape o mie de consumatori nu beneficiaza de energie electrica, din cauza avariilor generate de vantul puternic.Conform ISU Galati, in judet, marti dupa amiaza, se inregistreaza…

- Accident feroviar grav in gara din Galați. O locomotiva a intrat cu viteza intr-un vagon de calatori pe care urma sa il tracteze. In urma impactului o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, scrie digi24.ro.

- Accidentul cu cinci camioane de pe Autostrada M1 din Ungaria a fost provocat de o furtuna asemanatoare unui uragan. Viteza vantului a atins mai mult de 100 km/h. Autoritațile au intervenit de urgența in ajutorul victimelor.