ALERTĂ la Bragadiru: Elevi intoxicați după igienizarea școlii 20 de copii si invațatoarea lor de la o scoala din orasul Bragadiru au ajuns la spital, dupa ce școala a fost igienizata. Parinții copiilor au fost chemați in cursul zilei de profesori sa vina sa-i ia pe cei mici, dupa ce copiii s-au plans ca se simt rau, ca ii ustura ochii și au dureri abdominale. O parte dintre parinți au plecat cu copiii la spital pentru o evaluare medicala, transmite Digi24.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi, cu varste de 7 și 11 ani, din localitatea brașoveana Șinca, sunt cercetați pentru furt. Cei doi ar fi intrat in școala dupa ore și ar fi sustras mai multe bunuri, transmite Agerpres.Poliția a fost sesizata despre incident de directorul școlii din localitate. In urma cercetarilor s-a stabilit…

- De cand ma stiu merg cu transport public. Sunt un fan inrait al transportului public: la scoala, in facultate, dupa facultate si in viata mea de zi cu zi merg in oras sau in afara lui preponderent cu transportul public. Rar iau taxiul, in cazuri excepționale, iar cu masina merg preponderent in afara…

- Autoritațile fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa, in urma situației inregistrate, marți, la Școala 133, unde mai multi elevi au acuzat stare de rau, dar si un disconfort respiratoriu in urma procedurilor de igienizare efectuate in cladire. Aproximat 20 de copii au ajuns la spital. “In…

- Mai multi elevi de la clasele de gimnaziu ale Liceului Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad au ajuns la spital, luni dupa-amiaza si seara, la cateva ore dupa ce au ajuns acasa de la cursuri, din cauza unor simptome ce ar fi fost provocate de o deratizare care s-a facut in salile de...

- 14 elevi din Arad au ajuns la spital, luni dupa-masa, dupa ce s-ar fi intoxicat in urma unei dezinsecții in școala unde invațau.„Au venit cu erupții cutanate și cu dureri de burta”, a declarat purtatoarea de cuvant a Spitalului Județean Arad, Simona Roz, la Digi 24. Cinci elevi ai liceului german din…

- Parintele unui copil care studiaza la Colegiul German Goethe acuza conducerea școlii ca, dupa incendiul de aseara, a cerut copiilor sa mearga la cursuri, deși inauntru era fum și mirosea a gaz. Elevii mai mari și o parte dintre parinți și-au manifestat insa revolta fața de aceasta decizie, drept urmare…

- Primarul comunei Scoarta, Ion Stamatoiu, spune ca in acest an au fost platiti 30.000 de lei pentru aprovizionarea cu lemne a celor trei scoli din comuna - doua gimnaziale si una generala. Acum, insa, a descoperit ca nu are cine sa le taie, sustinand ca parintii "nu mai sunt dispusi sa sara in ajutor",…