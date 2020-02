Stiri pe aceeasi tema

- Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate de guvernul demis Orban nu au fost publicate nici pana la aceasta ora in Monitorul Oficial, susține USR pe Facebook, precizand totodata ca cel mai probabil nici nu vor intra in vigoare avand in vedere ca nu au obținut avizul Consiliului Legislativ inainte…

- Ludovic Orban considera ca „e o problema secundara” daca OUG-urile emise in ședința de marți aveau avize sau nu, important fiind sa fie publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt „extrem de importante”. El a zis ca prin aceste acte, Guvernul a rezolvat situații aparute in urma unor decizii CCR”.„Ordonanța…

- ​​​Prima din cele 25 de ordonanțe adoptate în ultima ședința a Guvernului Orban a fost publicata, joi seara, în Monitorul Oficial. Este vorba despre un act normativ privind statutul polițiștilor din penitenciare. Cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzura, Guvernul Orban…

- Grupul tehnic de lucru pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirus, constituit la nivelul Ministerului Sanatații, a recomandat instalarea de urgența pe fluxurile de pasageri de pe aeroporturile internaționale a unor scannere termice pentru detectarea pasagerilor…

- De frica moțiunii -Cu o zi inainte de votul pe moțiunea de cenzura, Guvernul Orban a ținut o ședința maraton, care s-a terminat spre miezul nopții, fiind adoptate 25 de ordonanțe de urgența. Este un numar record de ordonanțe de urgența adoptate intr-o singura ședința de Guvern. In cazul in care moțiunea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca vor fi achizitionate mai multe scannere termice pentru cele 16 aeroporturi internationale din Romania, iar suma alocata este de cinci milioane de lei. Cinci astfel de aparate vor fi alocate Aeroportului International ”Henri Coanda” din Bucuresti, anunța…

- Și in Romania autoritațile sunt pregatite sa intervina. Oficialii din Sanatate s-au intalnit din nou pentru a decide ce alte masuri sunt necesare impotriva raspandirii coronavirusului.

- Guvernul a abrogat Ordonanța din 2017 privind plata defalcata a TVA, conform unei Ordonanțe de Urgența publicata în Monitorul Oficial. Aceasta va intra în vigoare pe data de întâi a celei de-a doua luni urmatoare publicarii acestei Ordonanțe, ceea ce înseamna ca de la 1…