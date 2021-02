Alertă! Încă 24 cazuri noi de infectare cu noua tulpină britanică. Cele mai multe îmbolnăviri, în București In urma analizei aleatorii a 90 de probe din mai multe orașe ale țarii, cadrele medicale de la Medlife au descoperit inca 24 cazuri noi de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului. Cele mai multe dintre acestea, 19, au fost probe recoltate din București, restul fiind din Cluj, Tecuci, Reșița și Timișoara. “Specialistii diviziei de cercetare a grupului MedLife anunta noi rezultate in cadrul studiului de secventiere a genomului virsului SARS-CoV2. Astfel, din cele 90 de probe provenite in intervalul 25 – 29 ianuarie a.c. din mai multe orase ale tarii (Bucuresti, Valcea, Cluj, Tecuci,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

