Stiri pe aceeasi tema

- Virusul inalt patogen al gripei aviare a fost descoperit intr-o ferma cu 2 000 de rate mulard de la Battonya, in apropiere de granita cu Romania, intr-o zona a judetului Bekes pana acum neafectata de epidemie. Laboratorul Nebih a detectat prezenta subtipului H5N1 in probele prelevate inainte de transportul…

- Prezenta virusului gripei aviare a fost confirmata de laboratorul Oficiului National pentru Siguranta Lantului Alimentar (Nebih) in judetul Bekes si la Budapesta - informeaza site-ul institutiei, citat de MTI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Majoritatea cetațenilor se intreaba cum va fi vremea in zilele urmatoare, mai cu seama ca prima sarbatoare mare din perioada iernii a fost cuprinsa de temperaturi mai mari decat ar fi trebuit. Iata ca acum experții au…

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria (NEBIH), transmite MTI, preluata de Agerpres. Autoritatea a precizat ca a instituit o zona de protectie de…

- Un nou focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, anunta Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria, potrivit agentiei de presa ungare MTI. Reprezentantii Autoritatii Sanitar Veterinare din Ungaria au precizat ca au…

- Generația Z schimba piața muncii din Romania. Specialiștii considera ca ei sunt cei care vor plati pensiile celor care sunt acum in campul muncii. Cele mai mari comunitati de tineri cu varste cuprinse intre 10 si 24 de ani (Generația Z) se afla in Bucures

- Anul 2023 vine cu scumpiri pe toate planurile . Pe langa utilitați, alimente sau carburanți, și vacanțele in cele mai importante destinații turistice vor fi mai ”piperate”. Vacanțe mai scumpe in 2023. Sfaturile specialiștilor din turism pentru a plati mai puțin Specialiștii spun ca Antalya, una dintre…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…