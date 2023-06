Alertă în Marea Neagră. Un virus periculos a ajuns în apă Alerta in Marea Neagra din partea OMS. Este vorba despre un virus extrem de periculos care a ajuns in apa. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța ca holera și alte boli transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa distrugerea Barajului Kahovka. Intre timp, specialiștii ucraineni anunța ca apele revarsate din baraj au ajuns in cantitați masive in Marea Neagra, la Odesa. “Impactul asupra aprovizionarii cu apa, a sistemelor de canalizare și a serviciilor de sanatate publica din regiune nu poate fi subestimat”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. “Informațiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

