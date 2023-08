Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au dejucat noi atacuri nocturne ale dronelor ucrainene in regiunile Tula si Belgorod (vest), a anuntat Moscova in aceasta dimineata. Doua “vehicule aeriene fara pilot au fost distruse de apararea antiaeriana in serviciu deasupra teritoriului regiunii Tula”, situata la sud de regiunea Moscova…

- Rusia a anuntat ca drone ucrainene au lovit duminica trei regiuni separate, ranind cinci persoane si fortand doua dintre aeroporturile Moscovei sa devieze zborurile pentru scurt timp, transmite Reuters. Regiunile Rusiei Kursk si Rostov, care ambele se invecineaza cu Ucraina, au raportat lovituri de…

- Sase drone ucrainene au fost doborate in timpul noptii in regiunea Kaluga, de la sud-vest de Moscova, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza CNN."Noaptea trecuta, o tentativa a regimului de la Kiev de a efectua un atac terorist cu ajutorul unor vehicule aeriene fara pilot a fost dejucata…

- Forțele de aparare din estul Ucrainei au lansat sambata o ofensiva in mai multe direcții in același timp, a anunțat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar.

- Rusia a declarat ca fortele armate ucrainene au capturat duminica, 18 iunie, satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a pierdut teren in Ucraina, informeaza Dpa și Agerpres . ”Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul)…

- Fortele ucrainene au recucerit sapte sate in ultima saptamana, potrivit ministrului adjunct al apararii Hanna Maliar, citata de CNN, informeaza news.ro.In Donetk si Tavria, "avansul trupelor ofensive a ajuns la 6,5 kilometri", a declarat Maliar, luni, pe Telegram. "Zona luata sub control este de…