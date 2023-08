Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a anunțat ca militarii de pe nava de patrulare a Flotei Marii Negre „Vasili Bykov” au deschis foc de avertizare pentru a opri nava de marfa „Sukra Okan”, in Marea Neagra, scrie cotidianul Kommersant.Incidentul a avut loc duminica, 13 august, in jurul orei 6:40,…

- „Ne critica experții care nu au fost militari in viața lor, bloggerii sau jurnaliștii care nu ințeleg cum funcționeaza mecanismul de razboi pe teren. Ne grabesc cei care nu au vazut razboi in viața lor”, susține Serhii Kuzan, consilier in Ministerul Apararii al Ucrainei, intr-un interviu acordat publicului…

- Rusia a anuntat luni, 7 august, ca a doborat o drona in regiunea Kaluga, la mai putin de 200 km sud-vest de Moscova, pe fondul cresterii numarului de astfel de atacuri vizand capitala rusa. ”O drona a fost doborata de sistemul de aparare aeriana in raionul Ferzikovski” in timpul noptii, a declarat guvernatorul…

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale din Ucraina, a declarat pe Twitter, dupa noul atac cu drone asupra Moscovei, ca vor exista mai multe „drone neidentificate”.„Moscova se obișnuiește rapid cu un razboi cu drepturi depline, care, la randul sau, se va muta in curand pe…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat joi, 27 iulie, ca a arestat un militar din cadrul Marinei ruse, acuzat ca a planuit un "atac terorist" prin intermediul caruia sa arunce in aer o nava de razboi, informeaza The Moscow Times și Reuters.FSB susține, intr-un comunicat de presa,…

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit luni cladiri in Moscova, transmite marti Reuters. „Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine…

- Administrația de la Moscova(Rusia) a anunțat, marți seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spațiul aerian internațional, deasupra Marii Baltice, in contextul tensiunilor extreme dintre Moscova și Occident din cauza invaziei ruse in Ucraina. Echipajul…