Alertă în judeţul Alba, după fisurarea unui baraj Alerta in judetul Alba, dupa fisurarea unui baraj Foto: Arhiva/Adriana Tudose / RRA Este alerta în județul Alba, dupa ce s-a semnalat o avarie la golirea de fund a barajului lacului piscicol Taul Mare. Autoritațile au decis evacuarea preventiva a aproape 280 de persoane. Golirea barajului cu ajutorul unor motopompe de capacitate mare și efectuarea unor lucrari de reparații a prabușirii sunt cele doua soluții luate în calcul pentru remedierea situației. Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

