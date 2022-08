Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Alerta cu bomba la Aeroportul Internațional Chișinau s-a dovedit a fi falsa. In urma verificarilor efectuate de catre specialiști, nu au fost depistate obiecte sau substanțe explozibile, informeaza Noi.md cu referire la tv8.md. Prin urmare, Aeroportul și-a reluat activitatea. {{630655}} Alertele…

- Personalul si calatorii au fost evacuati de pe Aeroportul International Chisinau dupa o noua alerta cu bomba. La fata locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI, anunta Politia de Frontiera, transmite IPN.

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in municipiul Botoșani. Patru persoane au ajuns la spital. Polițiștii au tras cu armele din dotare pentru aplanarea conflictului. Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de…

- Alerta cu bomba și la Parlament, Guvern, dar și spitalul Republican. UPDATE 15:08 - Poliția confirma ca au fost recepționate mai multe alerte la sediile instituțiilor de stat. S-a intImplat la ora 14:05. Mesajele au venit prin mail. Pe lista sInt spitale și centre comerciale. La fața locului au fost…

- O noua greva va afecta in plin sezon turistic activitatea celui mai mare aeroport international al capitalei franceze, in perioada 8-10 iulie, angajatii fiind nemultumiti de nivelul salarial. Personalul de la sol de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle a organizat o serie de greve, cerand o crestere…

- Personalul de la sol de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle a organizat o serie de greve, cerand o crestere a salariilor pentru a atenua impactul inflatiei, incurajati de cererea in expansiune pentru calatorii aeriene si de lipsa de personal cauzata partial de pandemia de Covid-19. Lucratorii au…

- Companiile aeriene s-au straduit sambata sa livreze bagajele pasagerilor din intreaga lume, dupa ce o defectiune tehnica a blocat cel putin 1.500 de bagaje pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, cea mai recenta dintre numeroasele incurcaturi care au afectat calatorii in aceasta vara. Sistemul de…

- In plina canicula ce lovește Franța, un vast incendiu a fost provocat de focuri de artilerie intr-o tabara militara din Var, departament din sudul țarii, situat in regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur. Un incendiu provocat de focuri de artilerie in tabara de antrenament de la Canjuers a ars 600 de…