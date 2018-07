Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la nivel european din cauza porumbului congelat contaminat cu o bacterie foarte periculoasa, Listeria. Noua oameni au murit dupa ce au consumat acest produs, iar 47 s-au imbolnavit in Marea Britanie, Austria, Danemarca, Suedia si Finlanda.

- E alerta la nivel european, 9 oameni au murit dupa ce au consumat porumb congelat.E alerta sanitara la nivel european dupa ce noua oameni au murit infectati cu listeria, confirma Autoritatea europeana pentru siguranta alimentara, potrivit presei britanice. Victimele s-au contaminat…

- Cel puțin 25 de persoane au murit, iar alte cateva sute au fost ranite, dupa ce vulcanul Fuego din Guatemala a avut cea mai violenta erupție din ultimii 40 de ani, informeaza MEDIAFAX. Autoritațile au confirmat numarul de decese, menționand ca printre victime se afla și copii.

- De cateva zile la toate jurnalele de stiri este prezentat ultimul filmulet surprins de soferul microbuzului implicat in tragedia din Ungaria. Noua cetateni romani au murit pe loc dupa ce microbuzul in care se aflau s a izbit violent de un camion. Multe discutii aprinse a generat in special informatia…

- Autoritațile guvernamentale au precizat ca exploziile au fost cauzate de o acumulare de gaz metan. In urma acestora, tavanul celor doua mine s-a surupat peste muncitori. Incidentul a avut loc la 45 de kilometri de orașul Quetta, capitala unei provincii importante a Pakistanului. "Facem tot…

- Este alerta intr-o localitate din Buzau, dupa ce doua persoane au murit iar alta este in oc anafilactic din cauza intepaturilor provocate de albine. Potrivit primelor informatii, masina in care erau transportati stupii s-a rasturnat.

- Cel putin 98 de persoane au murit in furtuni de nisip, in nordul Indiei, in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat joi oficiali locali. Un biant anterior anunta cel putin 77 de morti si 143 de raniti, au anunțat antena1.ro. Rafale de vant de pana la 130 de kilometri pe ora au cauzat moartea […] The…

- Intr-un document al Comisiei Europene, obtinut de echipa Observator, se vorbeste despre frauda si amenintari la adresa sanatatii publice. S-au luat si primele masuri. 20 companii braziliene nu vor mai putea livra carne in Uniunea Europeana. Carne din Brazilia se gaseste si in Romania.