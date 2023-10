Politia Locala Margineni aduce la cunoștința comunitații informații cu privire la prezența ursului brun pe raza comunei Margineni, mai precis in satele Podiș, Poiana, Luncani și Valea Budului. In ultima perioada, s-au inregistrat apariții ale acestor animale salbatice, care au dus la atacuri asupra exploatațiilor agricole din zonele menționate. Cu scopul prevenirii atacurilor asupra bunurilor […] Articolul Alerta in comuna Margineni: Poliția locala recomanda satenilor sa evite plimbarile prin padure apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .