Stiri pe aceeasi tema

- Restricții de circulație in București, inaintea meciului CSA Steaua – Rapid, din Liga a 4-a Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, pe arterele din preajma Arenei Nationale, avand in vedere ca, incepand cu ora 19.45, este programat meciul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, anunta Brigada…

- Traficul va fi restrictionat progresiv sambata in zona Arenei Nationale, incepand cu ora 18.30, unde va avea loc meciul de fotbal dintre CSA Steaua si Academia Rapid, anunta Politia Rutiera. Potrivit Brigazii Rutiere, circulatia rutiera va fi restrictionata incepand cu ora 18.30, cu exceptia RATB, progresiv,…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, din etapa a XXIII-a a Ligii a IV-a a Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, va avea loc in data de 14 aprilie, pe Arena Nationala din Capitala, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului militar, citat de Agerpres. ACTUALIZARE 5 aprilie.…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, din etapa a XXIII-a a Ligii a IV-a a Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, se va disputa la 14 aprilie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Capitala, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului militar.

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, din etapa a XXIII-a a Ligii a IV-a a Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, va avea loc in data de 14 aprilie, pe Arena Nationala din Capitala, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului militar. ''In urma reanalizarii arenelor…

- Temperaturile negative și ninsorile din ultimele zile i-au determinat pe reprezentanții Asociației Municipale de Fotbal București sa ia o decizie de ultim moment. Etapa a 18-a din Liga 4-a București, care urma sa se dispute marți și miercuri, nu va mai avea loc, aceasta fiind reprogramata pentru 3-4…

- Moartea fostului mare portar al Stelei, Ion "Țop" Voinescu, naște un nou scandal intre FCSB și CSA Steaua. Jucatorii lui FCSB au purtat banderole negre in memoria fostului portar la meciul cu Viitorul, din play-off-ul Ligii 1, in timp ce CSA Steaua n-a facut-o ieri la meciul din al patrulea eșalon cu…

- Nici Academia Rapid 2017 n-a primit personalitate juridica! In plus, AMFB i- dat in judecata. Academia Rapid 2017, proiectul Primariei Sectorului 1, n-are succes in tentativa de a primi personalitate juridica. Dupa ce primul nume, Academia Rapid 1923, a fost „sabotat” din interior , fiindca nu s-a…