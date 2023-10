Stiri pe aceeasi tema

- O sinagoga din Berlin a fost atacata cu cocktail-uri Molotov miercuri dimineața. Incidentele antisemite din capitala Germaniei au luat amploare in capitala Germaniei ca urmare a escaladarii conflictului din Orientul Mijlociu.

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a avertizat, marți, „in mod expres pe Hezbollah și Iran sa nu intervina in conflict”, potrivit Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz a facut, marți, apel la prevenirea unei escaladari in Orientul Mijlociu și a avertizat Hezbollah și Iranul sa nu intervina in conflictul…

- Primarul Berlinului, Kai Wegner, a afirmat ca orasul pe care il conduce, capitala Germaniei, este "realmente satul" de manifestatiile militantilor pentru clima, dar s-a distantat de atacurile asupra protestatarilor comise de motociclisti furiosi, relateaza dpa, citata de Agerpres ."Atmosfera de pe strazile…

- Pompierii greci, sprijiniți de avioane, se lupta miercuri pentru a doua zi consecutiva cu un incendiu puternic care arde langa Atena, iar autoritațile spun ca temperaturile ridicate și vanturile puternice ar putea declanșa mai multe incendii, relateaza Reuters. In acest context, Ministerul roman de…

- Poliția din Ilfov extinde cercetarile dupa tentive de rapire repetate in Ilfov. O alerta maxima a fost declanșata in Saftica, o localitate ilfoveana de langa Capitala, dupa ce doi indivizi au incercat sa rapeasca doua fetițe de 12 și, respectiv, 14 ani chiar de pe strada. Polițiștii au intrat imediat…

- Politia din capitala Germaniei a transmis in cursul noptii un avertisment ca un pradator mare, probabil o leoaica, ar fi in libertate in suburbiile sudice ale Berlinului, informeaza joi DPA.