Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica” care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o "bomba ciclonica" care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC.

- Printul si printesa de Wales, William si Kate, participa la un turneu nord-american. Desi au incercat sa fie discreti, ei au fost intampinati peste tot cu multa caldura si simpatie. Au fost salutati, la Boston, chiar de presedintele Statelor Unite, Joe Biden.

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o scurta intrevedere, la Boston, cu printul William, mostenitorul tronului Marii Britanii, inainte ca printul de Wales sa prezideze in cursul serii o gala privind schimbarile climatice, relateaza sambata AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele american Joe Biden a trimis un mesaj de sprijin Coreei de Sud in legatura cu tragedia de Halloween de la Seul. Biden si sotia sa Jill, Prima Doamna, au transmis „cele mai profunde condoleante familiilor care i-au pierdut pe cei dragi”, informeaza news.ro Fii la curent cu cele…

- Președintele american Joe Biden s-a aratat sceptic fața de comentariile lui Vladimir Putin ca nu are intenția de a folosi arma nucleara in Ucraina. „Este foarte periculos felul in care abordeaza acest lucru”, avertizeaza liderul de la Casa Alba.