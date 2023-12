Alertă în București: Trupul neînsuflețit al unui tânăr a fost găsit în scara unui bloc. Prezenta urme de violență Acesta și-ar fi vizitat un prieten și, potrivit vecinilor, intre cei doi ar fi avut loc un scandal monstru. Criminaliștii au gasit pe corpul victimei urme de violența, iar legiștii par sa confirme ipoteza unei crime.Tanarul de 25 de ani, cunoscut drept consumator de substanțe interzise, a fost gasit intr-o scara de bloc din cartierul Aviației, la doi pași de ieșire. Aparent, pleca spre casa.Alerta s-a dat tarziu, in noapte, atunci cand prietenul victimei a sunat la 112 și a anunțat autoritațile ca prietenul sau zace in casa scarii și crede ca nu mai e in viața, iar echipajul de prim ajutor venit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

