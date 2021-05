Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile de elita ale poliției belgiene (DSU) cauta un fost soldat, puternic inarmat, care a disparut dupa ce l-a amenințat in trecut pe virusologul care a condus campania anti-Covid din Belgia, informeaza BBC.

- Starea de alerta cauzata de virusul Covid-19 in Romania se prelungește cu 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar sunt in discuție și o serie de relaxari, care vor fi anunțate in perioada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News, noteaza news.ro. Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, cu o vechime de 43 de ani, are la bord 53 de persoane si efectua un exercitiu…

- Indonezia a cerut ajutor urgent de la Australia și Singapore pentru a-l gasi.Submarinul lua parte la un exercițiu cu trageri de torpile in apele de la nord de insula Bali, dar nu a mai transmis rezultatele exercițiului, așa cum trebuia, a precizat amiralul Julius Widjojono.Submarinul, KRI Nanggala 402,…

- Intrunit in sedinta vineri, 16 aprilie, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea a emis Hotararea nr. 22/16.04.2021 prin care, constatand ca la nivelul municipiului Ramnicu Valcea se inregistreaza o incidenta cumulata a cazurilor de Covid-19 de 4,34 la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile,…

- Masurile adoptate de guvern la mijlocul saptamanii pentru prevenirea extinderii epidemiei de COVID-19 intra astazi in vigoare. Hotararea prin care a fost prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei prevede ca circulatia in afara locuintei va fi interzisa dupa ora 22:00, iar cazarea in pensiunile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, miercuri, hotararea prin care propune prelungirea starii de alerta, pana la jumatatea lunii mai, dar și instituirea de noi restricții.

- Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a luat decizia astazi ca in localitațile unde este stabilit nivelul de alerta Cod Roșu sa fie implementate mai multe masuri de prevenire a infecției cu Covid-19.