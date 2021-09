Alertă! Frig în toată țara luni – noaptea temperaturile scad până la 4 grade Vremea 6 septembrie. Frig in toata tara, temperaturile sunt mult mai scazute pentru aceasta perioada. Vremea va fi racoroasa in aproape toata tara, iar temperaturile vor fi mult mai scazute pentru aceasta perioada. Iata prognoza meteo pentru luni, 6 septembrie. La noapte, in regiunile sudice si la munte cerul va fi partial noros si pe suprafete mici va ploua slab. In restul teritoriului cerul va fi variabil si izolat se va forma ceata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului si pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 4 si 15 grade, mai scazute… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

