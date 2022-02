ALERTĂ! ”Destabilizarea UCRAINEI a început!” Peste 40% din fortele ruse relocate la frontierele Ucrainei sunt in prezent in pozitie de atac, a declarat vineri un responsabil al Pentagonului, mentionand ca faza de destabilizare a tarii dusa de Rusia „a inceput”, noteaza AFP. Statele Unite, care estimeaza la peste 150.000 numarul soldatilor rusi desfasurati la nord, la est si la sud de Ucraina, au observat cu incepere de miercuri miscari de trupe ruse catre frontiera, a declarat sub protectia anonimatului acest responsabil din cadrul Departamentului american al Apararii. „Intre 40% si 50% sunt in pozitie de atac. S-au desfasurat in punctele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 40% și 50% din fortele ruse relocate la frontierele Ucrainei sunt in prezent in pozitie de atac, a declarat vineri, 18 februarie, sub protecția anonimatului, un responsabil al Pentagonului, care a menționat ca faza de destabilizare a tarii dusa de Rusia „a inceput”, noteaza agenția France Presse,…

- Nu putem prezice cu exactitate ziua, dar spunem de ceva timp ca ne aflam intr-o fereastra si ca ar putea incepe o invazie - ar putea incepe o actiune militara majora - din partea Rusiei in Ucraina in orice zi. Inclusiv saptamana aceasta, inainte de incheierea Jocurilor Olimpice", a declarat consilierul…

- Gigantul american YouTube a inchis canale apartinand separatistilor prorusi din estul Ucrainei, au anuntat separatistii vineri, in toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Razboiul din Donbas, relateaza AFP. "Centrul de Informatii" al "republicii populare de la Lugansk" - site-ul oficial de…

- „Am pregatit un pachet robust si cuprinzator de sanctiuni financiare si economice”, a declarat von der Leyen, adaugand ca sanctiunile includ „limitarea accesului la capitalul strain” si „controlul exporturilor, in special asupra bunurilor tehnice”. Pachetul de sanctiuni in cauza face referire si la…

- „In ultimele zile, i-am spus clar Belarusului ca, daca permite utilizarea teritoriului sau pentru un atac impotriva Ucrainei, va suferi o riposta rapida si ferma din partea Statelor Unite si a aliatilor nostri”, a avertizat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- Negocierile dintre Rusia și Statele Unite menite sa abordeze criza din Ucraina au început luni în orașul elvețian Geneva, a confirmat un purtator de cuvânt al Departamentului de Stat american, potrivit Reuters. Discuțiile care au loc la misiunea diplomatica americana au început…